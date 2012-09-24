На завтра Києву обіцяють грозу

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 25 вересня буде мінлива хмарність. Вночі на крайньому заході країни, вдень у західних, Вінницькій та більшості північних областей короткочасні дощі, місцями грози та пориви вітру 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, у північних областях та в Карпатах 4-9° тепла, вдень 18-23°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 23-28°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 18-23°.

У столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень близько 20°.

24 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 18-22°, в Дніпрі біля Києва 16°.