Порошенко хоче спродати більше тисячі підприємств, які не підлягають приватизації
Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціює скорочення у 5 разів - з 1492 до 290 – державних підприємств, які не підлягають приватизації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко на зустрічі з президентом Чорноморського банку торгівлі і розвитку Андрієм Кондаковим.
П.Порошенко відзначив, що відповідний законопроект внесено на розгляд уряду.
«Я вніс на засідання уряду законопроект, яким передбачено істотне скорочення переліку підприємств, заборонених до приватизації. Як приклад: їх було 1492, залишиться 290», - сказав П.Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, на початку року було прийняту Державну програму приватизації на 2012-2014 роки.
Виконання Програми дасть можливість, зокрема, зменшити частку державного сектору в економіці до 25-30% внутрішнього валового продукту.
Прогнозний обсяг надходжень протягом дії Програми до державного бюджету України коштів від продажу і управління державним майном становить 40-60 млрд грн.
Нагадаємо, що відповідно до Закону України “Про приватизацію державного майна”, приватизації не підлягають об'єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства.
Перелік державних підприємств, які не підлягають приватизації, і акціонерних товариств, державні пакети акцій яких не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету міністрів України.