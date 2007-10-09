Кабмін має сам запропонувати підвищити ціну на газ до 180 доларів?

Ціна на газ для України буде підвищена незалежно від складу майбутньої коаліції. Про це сказав голова Правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій БОРОВИК сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, зазначив: "Незалежно від того, буде в Україні «оранжева» або «коричнево-блакитна» коаліція, Росія все одно буде піднімати ціну на газ для України». «Ціна ростиме незалежно від того, чи існують теплі відносини наших політиків. Це підтверджує приклад відносин Росії і Білорусі", - сказав В.БОРОВИК.

При цьому він не виключив, що «ціна на газ може вирости до 180 доларів за тисячу кубометрів і навіть вище".

В.БОРОВИК вважає, що майбутньому уряду необхідно «грати на випередження».

"Уряд повинен саме запропонувати Росії підвищити ціну на газ до 180 дол. за тис. кубометрів, тоді Україна зможе підняти питання про перегляд ставки на транзит газу для Росії в 2-2,5 рази... Я думаю, що найближчими днями ми побачимо, що цей сценарій реальний", - сказав В.БОРОВИК.

Нагадаємо, до січня 2006 року газ до України поставлявся за ціною 50 доларів за 1 тис. куб. м. З січня 2006 року - по 95 дол. за 1 тис. куб. м, з січня 2007 року - по 130 дол. за тис. куб. м. Європейським споживачам Росія продає газ в середньому по 230 дол. за тис. куб. м.

Україна щорічно споживає близько 75-76 млрд. куб. м природного газу, власний видобуток становить близько 21 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. Альянс «Нова енергія України» - неурядова громадська організація, яка займається питаннями енергозбереження, аналітичною діяльністю у сфері енергетики. Контакти з туркменськими газівниками члени Альянсу підтримують більше 10 років.