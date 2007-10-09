У Запорізькій області втекли 4 підслідних

У Запорізькій області здійснили втечу четверо підслідних.

Як повідомили УНІАН у керівництві УМВС України в Запорізькій області, втечу було здійснено сьогодні вночі з будівлі Запорізького обласного туберкульозного диспансеру.

«Близько четвертої години ночі четверо підслідних напали на співробітників міліції, які охороняли їх у спецбоксі при диспансері, й втекли», - повідомив співрозмовник агентства, зазначивши, що всі втікачі раніше були засуджені за корисливі злочини, зокрема розбійні напади. Один із втікачів - 1957 р.н., інші - 1975-1977 р.н.

За словами співрозмовника агентства, в обласному туберкульозному диспансері кожний із втікачів перебував протягом декількох місяців.

«До тубдиспансеру підслідні були поміщені у зв`язку з тим, що Департамент виконання покарань при слідчих ізоляторах на території Запорізької області не має умов для утримання хворих на туберкульоз», - розповіли в облУВС, зазначивши, що силами міліції для утримання подібних підслідних в обласному тубдиспансері «було створено умови максимально необхідні, але, однак, вони не відповідають усім нормам для утримання під вартою».

У Запорізькій області ведеться розшук втікачів.