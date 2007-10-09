Газпром побудував ще один газопровід в обхід України

"Газпром" ввів в експлуатацію газопровід-відвід Суджа-Корєнєво-Глушково, що дозволяє частково відмовитися від транзитних послуг України.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу газового концерну.

За її інформацією, у вівторок у Глушковському районі Курської області відбулися урочисті заходи, присвячені цьому приводу.

Газопровід-відвід забезпечує постачання газу із системи магістральних газопроводів Ужгородського коридору споживачам Корєнєвського і Глушківського районів Курської області.

До введення в експлуатацію газопроводу-відводу Суджа-Корєнєво-Глушково газопостачання Курської області здійснювалося транзитом через територію України.

Будівництво газопроводу дозволило забезпечити газопостачання Курської області прямо, без транзиту територією України.

Торік аналогічний газопровід - "КС "Сохрановка" - КС "Жовтнева" - довжиною 310 км був побудований концерном у Ростовській області.

Він з`єднав північні і південну прикордонні зони Ростовського регіону в обхід території України.

Довжина газопроводу-відводу Суджа-Корєнєво-Глушково близько 51 км.