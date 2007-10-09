Янукович у Кремлі замовив слово за українське сало

Прем`єр-міністр Росії Віктор ЗУБКОВ пообіцяв, що питання відновлення постачань м`ясомолочної продукції деякими українськими підприємствами до Росії буде розглянутий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Москві у відповідь на інформацію прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що ряд українських підприємств, які виробляють м`ясну і молочну продукцію, виконали умови російської ветеринарної служби за якістю продукції і готові відновити постачання.

В.ЗУБКОВ сказав, що дасть доручення розглянути це питання.

Нагадаємо, Росія заборонила ввезення на свою територію продукції українського тваринництва з 20 січня 2006 року у зв`язку з недотриманням Україною ветеринарно-санітарних норм.

Російські експерти провели інспекцію 25 м`ясопереробних і 9 молокопереробних підприємств України, за результатами яких до кінця серпня 12 м’ясо- і 6 молокозаводів України отримали дозвіл на експорт продукції в Російську Федерацію.