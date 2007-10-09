Світовий банк планує щорічно вкладати в Україну близько 1 млрд. дол.

Світовий банк планує впродовж найближчих декількох років щорічно вкладати в Україну близько 1 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, головний економіст Представництва СБ в Україні Мартін РАЙЗЕР повідомив сьогодні, що попередньо саме такий обсяг коштів щорічно направлятиметься в економіку України в найближчі декілька років. При цьому він відзначив, що остаточні цифри будуть відомі тільки після ухвалення нової стратегії партнерства СБ і України, затвердити яку планується до кінця цього року.

За словами М.РАЙЗЕРА планується, що в загальному обсягу коштів, що надаються СБ щорічно Україні, 300-400 млн. дол. становитимуть позики на реалізацію стратегії розвитку, а решта ресурсів буде направлено на впровадження інвестиційних проектів.

Також М.РАЙЗЕР повідомив, що основний обсяг коштів планується направити на модернізацію інфраструктури і вдосконалення системи державних фінансів.

Він відзначив, що розвиток багатьох секторів української економіки не вимагає додаткових інвестицій і можливий за рахунок перегляду порядку використання вже наявних ресурсів.

«Нам здається, що в багатьох сферах немає необхідності в додаткових ресурсах, а існує проблема використання вже існуючих ресурсів», - наголосив М.РАЙЗЕР.

У свою чергу керівник діяльності Міжнародної фінансової корпорації в Україні Олена ВОЛОШИНА, відповідаючи на питання щодо обсягів надання Україні ресурсів для розвитку, не змогла назвати конкретні цифри, відзначивши, що обсяги фінансування значною мірою залежать від попиту на ресурси з боку суб`єктів господарської діяльності.

Вона також відзначила, що, визначаючи принципи роботи в Україні, МФК координує свої дії з СБ, при цьому, на відміну від останнього, установа робить акцент на фінансуванні проектів у приватному секторі.

Що стосується фінансування українських банків, то, за словами О.ВОЛОШИНОЇ, МФК планує надати доступ до «довгих грошей».

О.ВОЛОШИНА повідомила, що на сьогодні МФК направила до України близько 750 млн. дол., реалізувавши при цьому близько 30 проектів.