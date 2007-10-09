Заради Сердючки перегородили Ейфелеву вежу (фоторепортаж)

Є дві новини. Одна гарна, інша – не дуже, пише Tablo ID. Перша: українська зірка Вєрка Сердючка добралася вже й до Андори. Друга – Україна не зможе автоматично потрапити до фіналу пісенного "Євробачення-2008".

Але спершу про гарні новини. Минулої суботи Андрій Данилко повернувся з Парижа, де відзначав свій 34-ий день народження.

Це була вже друга за останній місяць поїздка Сердючки у столицю Франції. У рамках попередньої Вєрка з мамою взяли участь у записі найпопулярніших французьких шоу.

А також українській Попелюшці та екс-провідниці пощастило зіштовхнутися лоб до лоба з такими зірками, як Ванесса Параді, Енріке Іглесіас, Наталі Імбрулья та Девід Гетта.

Крім того, як любителька прекрасного Вєрка Сердючка піднялася на Ейфелеву вежу і пообідала з зоряним другом президента Віктора Ющенка Жераром Депардьє.

До речі, під час візиту Вєрки на Ейфелеву вежу спеціально для неї на пару годин було перекрито один з рівнів гігантської конструкції Гюстава Ейфеля.

У цілому, у рамках зйомок фільму про Сердючку в Парижі, зірка з мамою відвідали багато паризьких визначних пам`яток: Сакре-Кьор, Собор Паризької Богоматері, кабаре "Мулен Руж", Лувр.

Багато цікавих моментів подорожі комічної парочки були відзняті на камеру мобільного телефону. А Данилко навіть вирішив змонтувати з них свій новий кліп на пісню "Eurovision Queen" з нового євроальбому.

Вєрка в Парижі непоміченою не лишилася. У французькій столиці персонажа з зіркою на голові називають просто Вєрка, оскільки вимовити "Сердючка" – для французів важко.

Відомо також, що новий альбом Сердючки "Dancing Europe", крім Франції (включаючи заморські території), успішно купують в Андоррі, Монако, Італії, Іспанії, Португалії, Бельгії і Нідерландах.

І, до слова, усі ці країни найближчим часом Андрій Данилко збирається відвідати з концертами. Наразі вже планується графік європейського турне.

Що ж стосується другої звістки, сумної, то, незважаючи на друге місце Сердючки на "Євробаченні-2007", Україна не зможе автоматично потрапити до фіналу цього конкурсу наступного року.

Так, на 50-й щорічній зустрічі в італійській Вероні Телевізійний комітет EBU прийняв пропозицію оргкомітету "Євробачення" про зміну формату проведення конкурсу.

В результаті - привілей автоматичного потрапляння до фіналу залишився за Німеччиною, Іспанією та Францією як країнами-засновниками конкурсу і Сербією як країною-переможницею-2007.

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