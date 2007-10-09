Підліток, який місяць тому викрав 5 машин, втік, розкривши наручники...

З Полтавської міської інфекційної лікарні сьогодні вночі втік 17-річний ув`язнений, звинувачуваний в угоні 5 автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Полтавського обласного управління Держдепартаменту з виконання покарань полковник Микола ІСАЄВ.

За його словами, ув`язнений знаходився в реанімації під охороною трьох конвоїрів. «Лікарі їх у палату не пускали. Вони стояли за дверима. У нього був тяжкий стан – набряк головного мозку внаслідок гострого менінгіту. Його перевели з СІЗО в лікарню напередодні 8 жовтня через непритомність і судоми», - розповів М.ІСАЄВ.

Ув’язненому пацієнту лікарі ввели знеболююче, після чого він зумів розкрити наручники і через вікно спустився по водостічній трубі з другого поверху реанімаційного відділення і втік.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня в Полтавській області був затриманий 17-річний хлопець, який за три доби угнав 5 автомобілів і ще 8 намагався угнати.