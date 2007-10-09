Підприємствам ЖКГ обіцяють залишити стару ціну на газ

Уряд розраховує залишити ціну на газ для підприємств ЖКГ на існуючому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ, коментуючи газові проблеми з Росією.

За його словами, в цій ситуації є два питання: якою буде ціна газу для України і якою буде його ціна для підприємств теплоенергетики.

«І в цьому році з державного бюджету дотується частина вартості за газ через ДК «Газ України», щоб ми одержали за 686 грн. одну тисячу кубометрів. Саме такий підхід і така цінова політика закладені до бюджету наступного року. Тому на сьогодні позиція уряду – залишити ціну на газ для житлово-комунальних підприємств саме на тому рівні, який є», - сказав він.