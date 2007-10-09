При отриманні хабара затримано співробітника Амвросіївської митниці

У Донецькій області при отриманні хабара в розмірі 5 тис. доларів США затримано керівника одного з підрозділів Амвросіївської митниці.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Донецькій області, затримання було проведено співробітниками Управління спільно з працівниками прокуратури.

Слідством встановлено, що співробітник митниці вимагав гроші за непритягнення громадянина України до кримінальної відповідальності з приводу можливого незаконного ввезення на територію нашої країни транспортних засобів.

За фактом отримання хабара прокуратурою Донецької області порушено кримінальну справу.