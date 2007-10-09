Янукович: боргу перед Газпромом більше немає

Україна передала Росії 8 млрд. куб. м газу з підземних сховищ країни як компенсацію боргу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на брифінгу журналістам у Москві.

«На сьогодні боргу перед Газпромом немає», - підкреслив прем`єр.

Нагадаємо, 2 жовтня "Газпром" заявив про існування заборгованості України за газ у розмірі понад 1,3 млрд. дол. і попередив про скорочення постачань газу в Україну в разі непогашення боргу до 1 листопада 2007 року.