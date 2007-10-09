Янукович: ми забезпечимо стабільність влади і стабільність відносин з Росією

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається на те, що формат відносин між Україною і Росією не зміниться, незважаючи на політичну ситуацію, котра, за його словами, в Україні «ще досить невизначена».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ у резиденції Президента в Новоогарьовому.

При цьому він висловив переконання в тому, що український уряд забезпечить стабільність влади і стабільність відносин з Росією.

«Ми забезпечимо стабільність влади і забезпечимо стабільність відносин з нашим стратегічним партнером – з Росією», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава українського уряду також висловив задоволення сьогоднішньою зустріччю з прем`єр-міністром Росії Віктором ЗУБКОВИМ. «Ми знайшли повну згоду в продовженні тієї роботи, яку ми розпочали півтора роки тому, створивши міжурядову комісію, котра значною мірою стабілізувала торгово-економічні відносини між Україною і Росією», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Так, приріст торгового балансу обох країн становить 30%, і цього року вперше товарооборот очікується приблизно в 30 млрд. доларів.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що плани співпраці двох країн набагато ширші, ніж є на сьогодні, і вони цілком здійснимі, «в обов`язковому порядку на найвищому державному рівні між президентами України і Росії».

Крім того, український прем`єр заявив, що Україна задоволена співпрацею з Росією з багатьох питань, зокрема в таких пріоритетних напрямках як енергетична політика.

«У паливно-енергетичному комплексі ми досягли дуже серйозних, ми вважаємо істотних результатів, і сьогодні вкотре ми підкреслили і стабільність наших відносин, і твердість наших намірів інтегрувати економіки України і Росії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Кажучи про борг господарюючих суб`єктів України перед «Газпромом», В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що дисципліна між господарюючими суб`єктами не повинна ущемляти інтереси держави.