Ні за яких обставин ціни на хліб у Києві не підвищаться

Ціни на хліб в Києві підвищуватися не будуть за жодних обставин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це сьогодні заявив журналістам мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Не зважаючи на політичну нестабільність, ми сьогодні з упевненістю можемо стверджувати, що ціна на хліб у столиці є найнижчою в Україні. Ми знаємо, що після того як 30 вересня відбулися вибори до Верховної Ради, в країні почали підвищуватися ціни на хліб. Залишимо це на совісті регіональних керівників», - зауважив мер столиці.

«Водночас Київська міська державна адміністрація уважно стежить за ситуацією на ринку і не дозволить підвищувати ціни на такий соціально важливий для всіх киян продукт, як хліб», - запевнив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також додав, що, за даними об’єднання “Укрхлібпром”, ціна на батон у Києві становить 1,4 грн., тоді як середня ціна на нього по Україні - 1,77 грн. Така ж ситуація і з ”Українським” хлібом: у Києві він коштує 1,82 грн., а середня ціна по Україні – 1,99 грн.

«Київська влада ще на початку серпня зафіксувала верхню межу вартості хліба в столиці і не допустить, щоб кияни купували його дорожче, ніж обгрунтовано економічними чинниками», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.