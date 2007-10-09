Янукович і Зубков шукали позитив

Прем`єр-міністри України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Віктор ЗУБКОВ в ході сьогоднішньої зустрічі в Москві обговорили ряд напрямів двосторонньої співпраці. Про це повідомив журналістам прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на брифінгу за підсумками візиту до Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЯНУКОВИЧА, зокрема, обговорювалася співпраця по виконанню проекту будівництва нафтопроводу Богородчани-Ужгород, будівництво мостового переходу Керч-Кавказ, співпраця з питань виробництва літаків Ан-124, Ан-140 і Ан-148.

Говорячи про співпрацю в авіабудуванні, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що програми в цьому напрямі «зараз розглядаються, і ми шукатимемо позитив в цих відносинах».