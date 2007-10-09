Янукович і Зубков шукали позитив
22:45, 09 жовтня 2007Суспільство
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Пошуки триватимуть
|Віктор Янукович і Віктор Зубков вітаються під час робочої зустрічі. Москва, 9 жовтня
Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЯНУКОВИЧА, зокрема, обговорювалася співпраця по виконанню проекту будівництва нафтопроводу Богородчани-Ужгород, будівництво мостового переходу Керч-Кавказ, співпраця з питань виробництва літаків Ан-124, Ан-140 і Ан-148.
Говорячи про співпрацю в авіабудуванні, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що програми в цьому напрямі «зараз розглядаються, і ми шукатимемо позитив в цих відносинах».
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