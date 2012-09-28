Стець: Цього року вже було 20 випадків побиття журналістів
08:29, 28 вересня 2012Суспільство
732
За останній рік відбулося близько двадцяти випадків побиття журналістів, повідомив голова Комітету Верховної ради з питань свободи слова і інформації Юрій Стець.
Юрій Стець підрахував випадки побиття журналістів
За його словами, ще жодна людина не понесла за це відповідальності за статтею 171 Кримінального кодексу щодо перешкоджання професійній діяльності журналіста, передає «5 канал».
На тему: Жорстоко побили журналіста програми «Гроші» (1+1)
«За останній тільки рік є близько двадцяти випадків побиття, не перешкоджання, а побиття журналістів. По жодному з цих випадків, жодна людина не відповіла. Навіть тоді, коли є відео, на якому б'ють журналіста. Тому, коли виходить Президент і говорить: ми захищаємо свободу слова - це основа демократичної держави - це бла, бла, бла. Між словами і тим, що відбувається велика прірва», - заявив Стець.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter