Вранці на зарядку вийшли 10 тисяч киян (фото)

Про це повідомляють РИА Новости.

Як стверджують організатори, у заході, що пройшов на Оболонській набережній української столиці, взяли участь більше 10 тисяч киян. Попередній світовий рекорд був встановлений в Мексиці. Тоді на ранкову зарядку зібралося близько 8 тисяч осіб.

Організатори обіцяють, що після офіційного підтвердження рекорду "кожен учасник отримає офіційний сертифікат рекордсмена світу".

Ініціатором проведення і головою оргкомітету акції став Денис Силантьєв, президент Фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання, чемпіон світу, чотириразовий володар Кубка світу та срібний призер Олімпійських ігор з плавання.

Учасники акції реєструвалися з 9 по 29 вересня трьома способами - на офіційному сайті акції, за телефоном гарячої лінії або у волонтерів-координаторів акції на Оболоні. Зареєстрованим новим учасникам, як передає кореспондент РІА Новини, на місці проведення акції роздавали інформаційні буклети з комплексом вправ.