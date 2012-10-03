Перевізники запевняють, що начальника Південної митниці усунули контрабандисти

Про це йдеться в листі на адресу керівництва Держмитслужби голів Профспілки вантажних перевізників і експедиторів Одеської області, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників Одеської й Миколаївської областей, а також членів Громадської ради при Південній митниці, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Підприємці готові вийти на акції протесту у зв'язку зі звільненням керівника Південної митниці під гаслом «Поверніть Вдовиченка!», - йдеться в листі.

У документі зазначається, що раніше «роками ми були по різні сторони барикади» із керівництвом митниці, а за короткий період роботи О.Вдовиченка «не лише припинилося протистояння між бізнесом і митницею як фіскальним органом: зникли самі барикади - затори в портах, простій контейнерів, скарги на бездіяльність чиновників митниці, так звані «модні» фірми, тиск на бізнес».

Автори листа вважають, що робота О.Вдовиченка «викликала невдоволення деяких підприємців, звиклих до різного роду махінацій та контрабандних схем». І просять голову Державної митної служби України Ігоря Калєтніка «об'єктивно підійти до вирішення питання щодо подальшої професійної долі О.Вдовиченка».

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Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в службовому кабінеті начальника Південної митниці було вилучено понад 870 тисяч доларів. Як повідомили в Генеральній прокуратурі України, обшук проводився працівниками правоохоронних органів у рамках досудового слідства у кримінальній справі стосовно начальника одного з митних постів Південної митниці й головного інженера цього поста, які підозрюються в вимаганні й отриманні хабара для проведення митного оформлення 11 контейнерів вантажу.

Того ж дня, 2 жовтня, наказом голови Державної митної служби О.Вдовиченка було звільнено з посади начальника Південної митниці.