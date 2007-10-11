Санкт-Петербург висловлює глибоку подяку донеччанам
23:28, 11 жовтня 2007Суспільство
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За пам`ятник жертвам катастрофи Ту-154
|Валентина МАТВІЄНКО
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, влада Санкт-Петербурга також висловила вдячність облдержадміністрації за організацію траурних заходів, присвячених річниці загибелі пасажирів і членів екіпажу літака.
Як відомо, літак Ту-154 "Пулківських авіаліній" розбився 22 серпня 2006 року в Донецькій області біля селища Суха Балка. Всі 170 пасажирів і членів екіпажу загинули. У річницю авіакатастрофи на місці падіння літака був відкритий меморіал.
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