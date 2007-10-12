Симоненко звинувачує у підвищенні цін Ющенка, його оточення та БЮТ

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО звинувачує у підвищенні цін в країні Президента Віктора ЮЩЕНКА, його оточення та членів БЮТ.

"Нинішній ріст цін на паливо, хліб, м`ясо, молоко, а отже і на всі основні товари і послуги носить не економічний, а політичний характер", - цитує слова П.СИМОНЕНКА прес-служба КПУ.

Лідер комуністів наголошує, що "саме спровоковані Президентом, його оточенням і бютівцями незаконні вибори призвели до тотального підвищення цін, що вже найближчим часом негативно позначиться на рівні життя людей".

"Ці незаконні вибори посилили протистояння всередині країни і на міжнародній арені, погіршили інвестиційний клімат, і неминуче приведуть до скорочення реального сектора економіки, а, значить, і доходів держбюджету", - упевнений П.СИМОНЕНКО.

"На практиці, з одного боку, це обернеться скороченням соціальних і пенсійних програм, недофінансуванням науки, культури, освіти, медицини", - додав він.

З іншого боку, за словами П.СИМОНЕНКА, ще більшою стане прірва “між жменькою олігархів, що наживаються на людських лихах, і мільйонами тих, хто чесною і важкою працею створює матеріальні блага, заробляючи собі на життя".

На переконання П.СИМОНЕНКА, "нині як ніколи необхідний державний контроль за використанням енергоресурсів і жорстке дотримання фінансової дисципліни при розрахунках за газ з Росією".