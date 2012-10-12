Центральна лабораторія виноробства повернулася до Мінагропрому

Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, Центральна лабораторія виноробної промисловості заснована постановою Раднаркому УРСР у 1944 році, атестована на підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» щодо відповідності критеріям проведення вимірювань фізико-хімічних показників виноробної продукції та до 1 червня 2011 року була єдиним в Україні органом, правомірним на проведення аналітичних досліджень для видачі сертифікатів якості на виноробну продукцію VI-1, що експортується в країни ЄС відповідно до Регламенту ЄС, та зареєстрована в Брюсселі за її місцем розташування.

Основними функціями лабораторії є сприяння розвитку виноробства та удосконалення існуючої технології виробництва виноробної продукції.

У 2010 році лабораторію було передано до сфери управління Державної інспекції сільського господарства України.

В результаті цього Міністерство аграрної політики та продовольства України було фактично позбавлене можливості виконувати покладені на нього законодавством завдання в частині затвердження технологічної документації з виробництва нових марок виноробної продукції, проведення експертизи нормативної і технологічної документації на цю продукцію тощо.

Розпорядженням пропонується передати цілісний майновий комплекс Центральної лабораторії виноробної промисловості від Держсільгоспінспекції до сфери управління Мінагрополітики та здійснити перерозподіл видатків у загальному фонді державного бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених міністерству.