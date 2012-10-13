Янукович підписав закон про аквакультуру

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Даний закон був ухвалений Верховною Радою 21 червня і заветований Президентом України.

Закон визначає принципи державної політики, основні засади розвитку і функціонування аквакультури, правові основи діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері аквакультури.

У законі зазначено, що аквакультура (рибництво) – сільськогосподарська діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування об’єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах з метою одержання сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури), ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг.

В законі визначені основні принципи та напрями державної політики у сфері аквакультури. В ньому визначені права та обов’язки суб’єктів аквакультури.

Передбачено, що об’єкти аквакультури, які розведені, утримуються та/або вирощуються підприємствами, установами та організаціями державної або комунальної власності, є об’єктом права державної або комунальної власності. Об’єкти аквакультури, які розведені, утримуються та/або вирощуються суб’єктами аквакультури у межах наданих їм відповідно до закону у приватну власність, в користування рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), рибогосподарських технологічних водойм, акваторій (водного простору)) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, у межах належних їм технологічних пристроїв і споруд (рибницький басейн, плавучий рибницький садок тощо) або набуті іншим не забороненим законом шляхом, перебувають у їх приватній власності.

18 вересня парламент врахував пропозиції Президента.

У своїх пропозиціях Президент наголошував, що законом запроваджується ліцензування діяльності у сфері аквакультури, а це не відповідає “здійсненим Верховною Радою України, урядом держави крокам до зменшення адміністративних перешкод у підприємництві, не узгоджується з головною метою здійснюваної в Україні відповідно до Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" реформи у сфері дерегуляції (суттєве скорочення кількості видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, задля усунення бар'єрів для розвитку бізнесу) та із завданнями на 2012 рік з упровадження Програми економічних реформ щодо скорочення більше, ніж на 50 відсотків кількості видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню”.

В.Янукович вважає запровадження ліцензування діяльності у сфері аквакультури недоцільним.

Президент зауважив, що статтею 4 закону, що надійшов на підпис, одним з основних принципів та напрямів державної політики у сфері аквакультури визначено проведення державної екологічної експертизи проектів та іншої документації, необхідної для ведення господарської діяльності у сфері аквакультури. Проте з тексту Закону не зрозуміло, які саме "проекти та інша документація, необхідна для ведення господарської діяльності у сфері аквакультури", підлягають державній екологічній експертизі. Він запропонував визначити, яка саме документація, необхідна для ведення господарської діяльності у сфері аквакультури, підлягатиме державній екологічній експертизі.