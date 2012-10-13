У Бельгії в контейнері з бананами знайшли 8 тонн кокаїну

Як повідомляє РІА «Новости», це найбільша з усіх раніше конфіскованих у Бельгії контрабандних партій кокаїну, вартість якої оцінюється в 500 млн євро.

За словами представника прокуратури Антверпена, кокаїн був розфасований у майже 7 тисяч пакетиків, які були заховані у контейнері з бананами. Його доставило судно, що прибуло з Еквадору, а сам вантаж призначався для підприємства Zoetermeer у Нідерландах.

Поліцейські спеціально допустили доставку наркотику за місцем призначення, щоб узяти контрабандистів на місці злочину. У результаті успішної проведеної спецоперації заарештовано кілька осіб, які причетні, на думку поліції, до контрабанди кокаїну.

Банани з контейнеру, в якому знайшли наркотик, передані до зоопарку Роттердама.