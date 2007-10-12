Росія хоче уникнути у відносинах з Україною «турбулентності зразка 2005 року».

Про це сказав в інтерв`ю виданню «Время новостей» статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій КАРАСІН.

Зокрема, він підкреслив, що головне, щоб російсько-українські відносини розвивалися передбачувано і були б вигідні для обох держав. «Скажу прямо, хотілося б уникнути турбулентності зразка 2005 року. Здоровий глузд має перемогти. Старі і нові комплекси, міфи і побоювання повинні піти, звільнивши місце довірі і взаємній пошані», - сказав Г.КАРАСІН. При цьому він додав, що «стабільна Росія і стабільна Україна мають бути друзями і партнерами».

Представник МЗС РФ висловив надію, що після завершення в Києві процесу формування нових органів влади за підсумками дострокових парламентських виборів держави зможуть повноцінно повернутися до рішення практичних питань російсько-української співпраці.

Для цього, нагадав Г.КАРАСІН, між країнами створений ефективний механізм взаємодії - міждержавна комісія, очолювана Президентами Росії і України. Він зазначив, що зараз ведеться підготовка її другого засідання в Москві.

Г.КАРАСІН також підкреслив, що Росія задоволена рівнем співпраці між урядами двох країн і хотіла б зберегти його в майбутньому.