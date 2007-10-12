Гриценко розжалував підполковника

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО своїм наказом від 11 жовтня позбавив підполковника Олексія ГРАБОВЦЯ військового звання за причетність до розкрадання військового майна.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, 3 жовтня за усною указівкою начальника філії однієї з військових частин підполковника О.ГРАБОВЦЯ на територію філії був запущений та завантажений військовим майном (73 металеві труби для буріння) цивільний вантажний автомобіль з причепом. Через деякий час вантажівка безперешкодно без будь-яких документів на військове майно виїхала за територію філії, де була затримана працівниками військової прокуратури Харківського гарнізону.

Цими протиправними діями підполковник О.ГРАБОВЕЦЬ порушив вимоги статей 11, 49, 58 та 59 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та статей 1, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, чим дискредитував високе звання офіцера Збройних Сил України, йдеться у повідомленні.