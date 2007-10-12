У губній помаді всесвітньо відомих марок знайшли свинець

Більш ніж у половині зразків помади, протестованих американською організацією у захисті прав споживачів, був виявлений свинець. Найбільш високий вміст цього важкого металу виявлений в продукції відомих брендів Cover Girl, L`Oreal і Christian Dior, повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters.

Кампанія за безпеку косметики (Campaign for Safe Cosmetics) протестувала 33 зразки помади червоного кольору різних виробників. Дослідження проводилося в лабораторії Санта-фе Спрінг, Каліфорнія.

За даними фахівців, в 61% досліджених зразків був виявлений свинець в концентрації від 0,03 до 0,65 частини на мільйон (ppm).

Оскільки в США відсутні обмеження на зміст свинцю в помаді, Campaign for Safe Cosmetics узяла за основу нормативи для цукерок, встановлені Управлінням контролю за продуктами і ліками США (FDA). З`ясувалося, що біля третини зразків помад містили більше 0,1 ppm свинцю, що перевищувало гранично допустиму концентрацію для цукерок. У 39% зразків свинець не визначався.

Хронічна свинцева інтоксикація викликає синдроми ураження крові, нервової системи, шлунково-кишкового тракту і печінки. Особливо небезпечний свинець для вагітних жінок і дітей. Цей метал викликає безпліддя і невиношування вагітності, відзначає Campaign for Safe Cosmetics.

Автори дослідження закликали виробників переглянути технології виробництва косметики, і почати випускати помади, що не містять свинцю.

Тим часом, члени Асоціації парфюмерії, косметики і засобів особистої гігієни заявили про те, що свинець утворюється в косметиці «природним шляхом», а не додається під час виробництва. Обмежень на вміст свинцю в помадах не існує, але виробники дотримуються встановлених FDA норматив вмісту свинцю у фарбниках, що входять до її складу,йдеться у заяві Асоціації.