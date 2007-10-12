Україна потрапила до десятки світових виробників підробок

Світові експерти включили Україну до десятки найбільших країн-виробників підробок. Згідно даних опитування за дорученням Міжнародної торгової палати серед керівників 48-ми крупних компаній, лідирує Китай, а Україна займає почесне дев`яте місце, пише Кореспондент.

Єврокомісія вже узяла українську "липу" на олівець: у виробництві підробленої парфюмерії (19% на європейському ринку) країна поступається лише Китаю (37%). А вітчизняний контрафактний одяг і продукти харчування, що продаються в Європі, виводять Україну на п`яте місце.

Проте загальну частку фальшивої продукції в товарообігу країни не береться назвати жоден експерт: в Україні немає офіційного обліку контрафактної продукції. Тому Сергій Лебедь, заступник начальника Держслужби по боротьбі з економічними злочинами МВС України, сумнівається в справедливості будь-яких цифр, що виводять країну в лідери з виробництва фальшивок.

Переважно виробники контрафактної продукції облаштовуються в крупних містах: лідери "чорного списку" - Одеса, Київ, Харків, Донецьк, Львів. У цих мегаполісах виготовляється левова частка всього вилученого контрафакта.

Спектр підробок широкий: з розмахом штампують косметику, одяг, алкоголь, продукти харчування, медикаменти, дитячі іграшки, деталі автомобілів, будматеріали і інші речі, що цікавлять широке коло покупців.