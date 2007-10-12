Семенюк: у мене шия є, а хомут буде
13:45, 12 жовтня 2007Суспільство
738
Голова ФДМУ - дуже великий оптиміст
Голова Фонду державного майна України, член Соціалістичної партії України Валентина СЕМЕНЮК після формування нового складу Кабінету Міністрів України продовжуватиме займатися політикою.
Як повідомляє прес-служба СПУ, про це В.СЕМЕНЮК сказала телеканалу НТН.
На питання, чим вона займатиметься після формування нового складу Кабінету Міністрів, В.СЕМЕНЮК відповіла: "Політикою. Буду далі працювати, пояснювати людям. У мене шия є, а хомут буде".
Вона наголосила, що не потрібно “вже списувати Соціалістичну партію, повірте мені, я дуже великий оптиміст".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter