Семенюк: у мене шия є, а хомут буде

Голова Фонду державного майна України, член Соціалістичної партії України Валентина СЕМЕНЮК після формування нового складу Кабінету Міністрів України продовжуватиме займатися політикою.

Як повідомляє прес-служба СПУ, про це В.СЕМЕНЮК сказала телеканалу НТН.

На питання, чим вона займатиметься після формування нового складу Кабінету Міністрів, В.СЕМЕНЮК відповіла: "Політикою. Буду далі працювати, пояснювати людям. У мене шия є, а хомут буде".

Вона наголосила, що не потрібно “вже списувати Соціалістичну партію, повірте мені, я дуже великий оптиміст".