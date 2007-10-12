У Януковича десь погодилися з прогнозом людей Ющенка

Уряд прогнозує інфляцію в Україні за підсумками року на рівні близько 12%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економіки України Анатолій КІНАХ сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, на питання, як він оцінює прогноз Секретаріату Президента про те, що інфляція за підсумками року становитиме 12%, А.КІНАХ відповів: «Наш прогноз десь наближається до прогнозу фахівців Секретаріату Президента».

Остаточне рішення щодо зміни прогнозних макроекономічних показників на поточний рік уряд планує прийняти до 20 жовтня, після проведення ретельного аналізу ситуації, повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Секретаріату Президента, показник інфляції в Україні за підсумками 2007 року буде на рівні 2006 року і становитиме 11,8–12%.

Як зазначив на брифінгу 11 жовтня перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК, цей показник істотно вище за прогнозний в 7,5%, який використовувався при розрахунку держбюджету на поточний рік.