Дівчина знайшла вдома 6 кг ртуті

У селі Гнідинці Варвинського району дочка власника одного з приватних будинків 13 жовтня під час проведення господарчих робіт виявила у власній оселі закриту ємність об’ємом 0,7 л з невідомою важкою речовиною. Про свою знахідку дівчина розповіла батьку, а той вже сповістив рятувальників. На місце події прибули фахівці МНС. Вони встановили, що знайдена речовина схожа на ртуть і її вага складає близько 6 кг.

Рятувальники вилучили ємність. Зараз вирішується питання щодо утилізації небезпечної речовини.