Внутрішні війська відсудили борг за вертоліт

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, таким чином суд вищої інстанції скасував незаконну постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення господарського суду м. Києва, яким задоволено позов Кіровоградського прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері в інтересах військової частини внутрішніх військ МВС України.

"Вказаним судовим рішенням передбачено стягнення з одного із підприємств 500 тис грн боргу за несвоєчасне повернення орендованого гелікоптера Мі-8", - зазначили в Генпрокуратурі.