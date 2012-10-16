Внутрішні війська відсудили борг за вертоліт
02:55, 16 жовтня 2012Суспільство
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Вищий господарський суд України зобов’язав державне підприємство "Українська авіаційна транспортна компанія" сплатити півмільйона гривень за несвоєчасне повернення вертольота Мі-8, орендованого у внутрішніх військ МВС.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, таким чином суд вищої інстанції скасував незаконну постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення господарського суду м. Києва, яким задоволено позов Кіровоградського прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері в інтересах військової частини внутрішніх військ МВС України.
"Вказаним судовим рішенням передбачено стягнення з одного із підприємств 500 тис грн боргу за несвоєчасне повернення орендованого гелікоптера Мі-8", - зазначили в Генпрокуратурі.
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