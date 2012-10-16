В Україні розраховують на приїзд місії МВФ

Така позиція делегації України була заявлена в ході пленарного засідання Ради керівників МВФ і Світового банку, яке відбулося 12 жовтня в Токіо, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

“Представники України вважають, що доцільнішим є продовження діючої програми кредитування "стенд-бай", аніж підготовка і розробка нової програми співпраці з МВФ. В Україні розраховують на приїзд до кінця 2012 року місії МВФ для обговорення продовження дії програми "стенд-бай", - йдеться в повідомленні.

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Українську делегацію очолив голова Нацбанку Сергій Арбузов (керівник від України в МВФ), до її складу увійшли міністр фінансів Юрій Колобов (заступник керівника від України в МВФ), міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко, заступник голови Національного банку України Ігор Соркін, голова правління "Укрексімбанк" Микола Удовиченко.

Нагадаємо, що тривають переговори України з МВФ щодо продовження програми співпраці.

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Після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною ряду узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.