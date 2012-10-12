МВФ вимагає від багатих країн швидких дій

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила в Токіо, де проходять збори МВФ, що політичні суперечки посилюють економічну невизначеність, сповільнюючи зростання як у розвинених, так і в тих, що розвиваються, економіках. МВФ скоротив прогноз світового зростання поточного тижня вдруге з квітня.

"Ми чекаємо дій і чекаємо сміливих і узгоджених дій з боку наших країн-членів", - сказала К.Лагард журналістам у Токіо.

Сповільнення не оминуло ринки, що розвиваються, які сприяли виходу світової економіки з рецесії у 2009 році. Бразилія скоротила процентні ставки в середу, а Південна Корея - у четвер.

"Країни, що розвиваються, які були рушіями зростання, не будуть невразливі до наростаючої невизначеності у світовій економіці, - сказав президент Світового банку Джим Йон Кім. - Економічні заяви, що з'явилися останніми тижнями, були витверезуючими. Кожен вразливий за часів невизначеності, та особливо бідняки, які мають дуже мало, якщо взагалі мають, гарантій і ресурсів і живуть, перебиваючись з дня в день".

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МВФ висловив невдоволеність частковою відповіддю Європи на боргову кризу і попередив, що недавнє зниження вартості позикових коштів для обтяжених боргами країн, таких як Іспанія, може виявитися короткочасним, якщо лідери єврозони не запропонують комплексний і надійний план.

У доповіді про фінансову стабільність, що вийшла в середу, фонд написав, що без швидких політичних дій, які включають запуск програми викупу облігацій Європейським центробанком, премія, яку інвестори вимагають за купівлю іспанських та італійських бондів замість безпечних німецьких паперів, збільшиться майже удвічі.

Агентство Standard & Poor's в середу скоротило суверенний кредитний рейтинг Іспанії майже до "втратного" рівня, Moody's невдовзі може наслідувати цей приклад.

МВФ заявив, що готовий підтримати європейську програму допомоги Іспанії, якщо Мадрид попросить про неї. Reuters повідомляв 1 жовтня, що Іспанія готова звернутися по допомогу, але Німеччина блокує запит, оскільки вважає за краще об'єднати допомогу Іспанії і додаткові програми для інших проблемних країн, таких як Греція.

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Як повідомляв напередодні УНІАН, у зборах МВФ у Токіо беруть участь і представники України - міністр фінансів Юрій Колобов і голова Нацбанку Сергій Арбузов.