Севастополь виділить по 50 тисяч родинам загиблих російських льотчиків

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі СМДА.

Крім того, за повідомленням прес-служби, ухвалено рішення перенести з 21 листопада на пізніший термін святкові заходи, присвячені 100-річчю селища Кача, оскільки на цей день припадає 40 днів пам'яті за загиблими льотчиками.

На цю тему: У Криму зазнав катастрофи літак Чорноморського флоту Росії

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня неподалік від селища Кача зазнав аварії літак Бе-12 військової частини 49311 Чорноморського флоту. Причиною аварії літака Бе-12 стала відмова двигуна. В результаті катастрофи російського військового літака загинули перший пілот - 33-річний капітан Руслан Васильєв, другий пілот - 24-річний Максим Поднебесов і штурман - 25-річний Дмитро Тарасов. Один член екіпажу залишився живий.