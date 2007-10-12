Учитель гімназії вкрав в учня телефон

У Чернівцях вчитель гімназії вкрав в учня телефон.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв`язків з громадськістю УМВС України у Чернівецькій області, до Першотравневого райвідділу міліції у Чернівцях звернулась 40-річна жителька обласного центру із заявою про те, що у спортзалі однієї з гімназій міста невідомий викрав у її 15-річного сина мобільний телефон «Нокіа» вартістю 1000 гривень.

Вжитими заходами працівники відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх цього ж райвідділу за скоєний злочин затримали 20-річного чернівчанина, який у вказаному навчальному закладі працює вчителем фізкультури. Речовий доказ вилучено.

За даним фактом слідчим відділом Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області порушено кримінальну справу за першою частиною статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).