Донеччанам покажуть Тимошенко вперед ногами (фото)

Виставка фотографій, опублікованих у газеті "Коммерсантъ-Україна" відкрилася сьогодні в Донецьку.

Як повідомив головний редактор видання Андрій Гоголев, Донецьк став другим після Києва містом, в якому експонуються кращі "першошпальтні" фотографії Ъ.

На виставці представлено 72 роботи як штатних працівників газети "Коммерсантъ-Україна", так і регіональних фотографів, які співпрацюють з виданням, повідомляє "Остров".

Ідею виставки "Першошпальтні кадри" київське видання запозичило у московського "Коммерсанта". В ході прес-конференції між головним редактором Ъ Андрієм Гоголевим і керівників фотослужби "Коммерсанта" паном Нестеровим виникла невелика дискусія. "У Росії (на аналогічній виставці) фотографії більш стьобні, а у нас більш інтелектуальні", - вважає головний фотограф. "Наша виставка не менш стьобна, ніж у Росії. Навіть більше.", - упевнений головний редактор.

При цьому обидва поділяють думку, що фотографії "Коммерсанта" не переслідують мету піймати відомих людей в незручних, спекулятивних ракурсах.

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