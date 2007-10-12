Міліція шукає афериста, який представлявся працівником Секретаріату Президента

У Чернівецькій області правоохоронці розшукують афериста, який представлявся заступником начальника управління організаційно-кадрового забезпечення Секретаріату Президента України та обіцяв місцевим чиновникам за грошову винагороду високі посади у Києві.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Чернівецькій області, цей громадянин, „зловживаючи довірою службових осіб органів місцевого самоврядування Чернівецької області, отримав гроші та матеріальні блага у вигляді надання послуг туристичного і розважального характеру, чим завдав матеріальні та моральні збитки особам органів місцевого самоврядування Буковини”.

Як повідомляють чернівецькі ЗМІ, даного громадянина уже затримували після того, як він „вийшов з пропозиціями на одного із заступників голови Чернівецької ОДА”. Однак після затримання згаданий громадянин „дивним чином зник із місцевого слідчого ізолятора”.