Янукович: наші пращурі-козаки в усі часи були поборниками вільного життя

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав українців з Днем українського козацтва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

“Це свято – данина глибокої шани нашого народу незабутнім сторінкам історії українського національно-визвольного руху, визнання звитяги та героїзму наших пращурів-козаків, які в усі часи були поборниками вільного життя у незалежній державі”, - йдеться у вітальному слові.

В.ЯНУКОВИЧ вважає символічним, що «День козацтва відзначається водночас із величним православним святом Покрови Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, яка традиційно вважається покровителькою та заступницею українського народу і впродовж століть надихала козаків, надавала їм наснаги та сил у боротьбі».

“Нинішнє покоління надійно оберігає і гідно продовжує традиції наших предків. Сьогодні козацька ідея має в Україні широке коло послідовників та прихильників у всіх регіонах, а козацькі об’єднання роблять вагомий внесок у збереження історичної пам’яті та утвердження національної свідомості”, - йдеться у вітальному слові.

В.ЯНУКОВИЧ впевнений, що козацький дух і надалі залишатиметься надійним супутником українського народу на обраному шляху, “а козацтво буде запорукою зміцнення миру і злагоди в суспільстві”.