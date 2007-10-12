Студенти-медики проти підвищення плати за відробіток пропущених занять

Стихійну акцію протесту провели на Театральній площі Чернівців студенти Буковинського державного медичного університету, які протестували проти запровадження навчання по суботах і підвищення плати за відпрацювання пропущених без поважних причин занять.

Як передає кореспондент УНІАН, адміністрація Буковинського державного медуніверситету вирішила підняти оплату за відпрацювання пропущених без поважних причин занять з 7 до 20 гривень за одну годину.

Студенти-контрактники розцінюють таке рішення як протиправне, оскільки вважають, що відпрацювання пропущених занять уже вкладено в оплату за навчання. Вони також не погоджуються вчитися по суботах.

Акція протесту студентів була стихійною. Її ініціаторами виступили студенти четвертого курсу. Вони розпочали збір підписів студентів під зверненням до Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти та науки і прокуратури області зі скаргою на протиправні дії адміністрації вузу.

Проректор Буковинського держмедуніверситету Ніна ЗОРІЙ заявила журналістам, що рішення про підвищення плати за відробку пропущених занять „спрямоване на посилення дисципліни у студентському середовищі, зменшення кількості прогулів та підвищення якості знань студентів”. За її словами, щодо запровадження навчання по суботах, то „таке нововведення діятиме лише у жовтні-листопаді з метою відпрацювання останнього тижня грудня”.

„Таким чином, студентам та викладачам буде збільшено кількість вихідних у різдвяно-новорічні свята, а також досягнуто економії коштів на оплаті енергоносіїв”, - сказала вона. Вимоги студентів вирішено розглянути на засіданні ректорату за участю представників студкому.