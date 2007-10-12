Засуджено жінку, з вини якої тролейбус врізався у будинок

До року виправних робіт з відрахуванням 10% із зарплати засуджено жінку-водія, з вини якої минулого року у Чернівцях тролейбус врізався у будинок.

Як передає кореспондент УНІАН, такий вирок виніс Першотравневий районний суд Чернівців.

В історичній частині Чернівців торік тролейбус з пасажирами, але без водія, на крутому спуску врізався у будинок. Удар був настільки сильним, що обірвався балкон другого поверху будинку, повністю розтрощивши кабіну водія тролейбуса. Було також пошкоджено електрощитову на розі будинку. Тоді постраждало троє жінок-пасажирів, у яких було виявлено перелом ключиці та забої середньої тяжкості.

Аварія сталася через те, що під час спроби об’їхати припарковану машину у тролейбуса впали штанги. Жінка-водій взялася їх поправляти, не поставивши тролейбус на ручне гальмо. Під час спроби підкласти під колесо гальмівний башмак тролейбус покотився крутим спуском, переїхавши водію ногу. Лише зіткнення з будинком врятувало пасажирів тролейбуса від більшої трагедії – тролейбус, набравши швидкість, міг вилетіти на дорогу з сильним рухом транспорту.

Покарання жінка-водій відбуває у Чернівецькому тролейбусному управлінні, але машини більше не водить.