Наша Україна: новий парламент визнає героїчну боротьбу УПА

Партія «Народний Союз Наша Україна» вітає усіх ветеранів Української повстанської армії з 65-річчям УПА і висловлює переконання, що патріотична більшість у новій Верховній Раді визнає, що УПА боролась за свободу і незалежність України.

Як ідеться у заяві НСНУ, переданій агентству УНІАН, “14 жовтня виповнюється 65 років з дня створення Української повстанської армії. Бійці УПА за покликом серця пішли у нерівний бій за волю України. Їхня більш ніж десятирічна боротьба проти гітлерівського та сталінського режимів на весь світ засвідчила незнищенність української нації та її прагнення до свободи.

Тисячі бійців УПА на чолі з її легендарним головнокомандувачем Романом Шухевичем мужньо загинули в бою. Тисячі інших були закатовані нацистським та комуністичним режимами, сотні тисяч українських патріотів зазнали багаторічних ув’язнень та депортацій.

Але, незважаючи на всі жертви та муки, Українська повстанська армія ніколи не капітулювала і ніколи не скорялася поневолювачам.

Своїм прикладом борці за свободу і незалежність надихали наступні покоління українців і наближали незалежність нашої країни”.

“Українська громадськість визнає і шанує борців за волю своєї батьківщини. На могилах полеглих патріотів - свіжі квіти, повстанські пісні виконують популярні музичні гурти, щороку постають нові пам’ятники героям, а на свято Покрови Пресвятої Богородиці тисячі людей збираються, щоб вшанувати пам`ять полеглих. 8 обласних рад уже визнали героїчну боротьбу українських партизанів і зрівняли їх у правах з іншими ветеранами. Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав декілька указів, спрямованих на примирення українських ветеранів, вшанування пам’яті героїв УПА та відзначення 100-річчя головнокомандувача Романа Шухевича.

Проте Верховна Рада досі не спромоглася не лише гідно вшанувати пам`ять полеглих патріотів, але й надати ще живим бійцям УПА статус ветеранів війни. Цинічна позиція окремих депутатів щодо борців за волю України спричинена тим, що в Верховній Раді і дотепер жодного дня не було патріотичної, демократичної більшості”, йдеться у заяві.

“Наша Україна” переконана, що “формування патріотичної більшості у новообраній Верховній Раді дозволить покласти край несправедливості щодо людей, які присвятили своє життя служінню Україні і боротьбу УПА буде визнано боротьбою за свободу і незалежність України”.