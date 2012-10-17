Росія та Угорщина домовились, як возитимуть через Україну ядерні матеріали

У Києві 17 жовтня підписано Угоду між урядом Російської Федерації, урядом Угорщини і Кабінетом міністрів України про співпрацю у сфері перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Угорщиною через територію України. Про це повідомляє Департамент комунікацій Держкорпорації «Росатом».

Згідно з повідомленням, з російського боку Угоду підписав заступник генерального директора Держкорпорації «Росатом» з міжнародною діяльністю Микола Спаський, з угорського боку – генеральний директор Державного відомства з атомної енергії Угорщини Йозеф Ронакі, з українського боку – голова Держатомрегулювання України Олена Миколайчук.

Угода визначає основні принципи здійснення перевезень ядерних матеріалів між Росією і Угорщиною. Вона покликана замінити угоду між урядом Російської Федерації, урядом України і урядом Угорської Республіки про співпрацю у сфері транспортування ядерного палива між Угорською Республікою і Російською Федерацією через територію України від 29 грудня 1992 року.

Як наголошується в повідомленні, з часу підписання тієї угоди відбулися значні зміни – і у світі, і в країнах-учасниках. Одержала серйозний розвиток нормативно-правова база, яка регулює комплекс питань з використання ядерної енергії. Істотно посилилися, зокрема з урахуванням уроків аварії на АЕС «Фукусіма», прийняті у світі вимоги до забезпечення ядерної безпеки.

«На новий рівень виходить співпраця між трьома країнами в ядерній енергетиці», - зазначається у повідомленні.

Довідка УНІАН. В Угорщині Російська Федерація забезпечує ядерним паливом АЕС «Пакш», споруджену за участю СРСР. АЕС «Пакш» складається з чотирьох енергоблоків з реакторами ВВЕР-440. Перший блок було введено в експлуатацію в 1982 році, другий – у 1984 році, третій – у 1986 році, четвертий – у 1987 році. Паливо поставляє паливна компанія «Росатому» «ТВЕЛ», за умовами Угоди російська сторона здійснює повернення відпрацьованого ядерного палива.

Аналогічні угоди Росія і Україна вже підписали у 2006 році з Болгарією і у 2010 році – зі Словаччиною.