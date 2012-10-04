В Україні почалося будівництво заводу ядерного палива

Будівництво заводу з випуску ядерного палива за російськими технологіями для АЕС почалося на Україні в четвер.

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У церемонії закладення каменя на будмайданчику в селищі Смоліне Кіровоградської області взяли участь глава Росатому Сергій Кирієнко і прем'єр Микола Азаров, передає РІА "Новости".

"Я дуже радий, що сьогодні починається практична реалізація такого грандіозного в масштабах України, і, напевно, самого великого за роки незалежності проекту щодо забезпечення енергетичної незалежності нашої країни. І ті завдання, які ми поставили перед собою, набувають цілком реальних обрисів", - сказав Азаров.

За словами українського прем'єра, завод дозволить виробити і забезпечити ядерним паливом усі 15 реакторів, а також ще два реактори Хмельницької АЕС, які до 2015 року будуть побудовані.

Азаров також повідомив, що проект екологічно безпечний, дотримані всі необхідні екологічні вимоги. Крім того, за словами українського прем'єра, реалізація цього проекту відкриває новий етап у співпраці Росії і України.

"Цей проект відкриває нову смугу співпраці з нашим стратегічним партнером - Російською Федерацією. Ми в жовтні 2010 року з тодішнім прем'єром, а нинішнім президентом Володимиром Путіним підписали цю угоду, і зараз ми приступаємо до практичної реалізації цієї угоди", - сказав він.

Азаров додав, що в цілому співпраця в ядерній енергетиці - це велика сфера спільних інтересів.

Україна до 2015 року планує побудувати власний завод з випуску тепловиділяючих збірок (ТВЗ) для українських АЕС за російськими технологіями. Реалізацію проекту здійснює спільне російсько-українське підприємство, створене паливною компанією «ТВЕЛ» (РФ) і державним концерном "Ядерне паливо" (Київ).

У вересні 2010 року кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію "ТВЕЛ".

У грудні 2011 року держконцерн "Ядерне паливо" і ВАТ "ТВЕЛ" зареєстрували спільне підприємство ЗАТ "Завод з виробництва ядерного палива", в якому 50% +1 акція належить українській стороні.

В кінці червня цього року уряд України затвердив техніко-економічне обгрунтування будівництва заводу з фабрикації ядерного палива на Україні. Загальна вартість проекту складе 3,7 мільярда гривень (462,5 мільйона доларів), у тому числі 1,1 мільярда гривень (137 мільйонів доларів) планується направити на придбання російських технологій виробництва палива. Першу чергу заводу потужністю 800 ТВЗ на рік планується ввести в експлуатацію в 2015 році, другу - до 2020 року.