У Туркменії знято заборону на продаж іноземцям нерухомості, акцій та іншого майна, робить висновок Reuters з нової редакції закону "Про іноземні інвестиції в Туркменістані", яку було опубліковано 12 жовтня.

Як випливає з документа, який цитує Reuters, іноземні інвестори мають право створювати в Туркменії підприємства, що належать їм повністю або частково, набувати рухомого і нерухомого майна, включаючи будинки, квартири, транспортні засоби "й інші об`єкти, не заборонені законодавством республіки".

Раніше, як повідомляє агентство, іноземні інвестори могли вкладати кошти в економіку республіки лише в рамках спільних підприємств з державними компаніями Туркменії.

Чи означає звістка про зняття заборони на продаж майна, що були змінені інші правові акти або ж змінена правозастосувальна практика, відповідно до якої, наприклад, були конфісковані квартири у жителів республіки з подвійним громадянством, наразі не відомо.