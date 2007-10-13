Російського дипломата засудили до 4 років в`язниці у США

Федеральний суд Нью-Йорка засудив російського дипломата Володимира КУЗНЄЦОВА до чотирьох років і трьох місяців ув’язнення за звинуваченням у змові з метою відмивання грошей.

Як повідомляє НТВ, В.КУЗНЄЦОВ прийшов в ООН в 1999 році, і на чолі Комітету ООН у бюджетних справах він декілька років був найбільш високопоставленим співробітником з усіх російських громадян. Через 6 років, коли його заарештовували агенти ФБР за звинуваченням у змові з метою відмивання грошей, генсек ООН Кофі АННАН особисто зняв з В.КУЗНЄЦОВА імунітет від кримінального переслідування.

За даними американської прокуратури, за декілька років В.КУЗНЄЦОВ переправив на свої офшорні рахунки сотні тисяч доларів, які йому нібито передавав інший співробітник ООН Олександр ЯКОВЛЄВ.

О.ЯКОВЛЄВ брав хабарі з компаній, які одержували через ООН вигідні контракти за програмою «Нафта в обмін на продовольство». Весь судовий процес проти В.КУЗНЄЦОВА був побудований на свідченнях самого О.ЯКОВЛЄВА, який погодився співпрацювати із слідством в обмін на пом`якшення покарання. Саме тому, вважає російська сторона, суд не міг бути об`єктивним.

22 жовтня В.КУЗНЄЦОВ, який навідріз відмовляється визнати себе винним, повинен вирушити до американської в`язниці у штаті Пенсільванія, де проведе під вартою чотири роки. Три місяці він уже відсидів у в`язниці одразу після свого арешту.

Після відбування покарання ще два роки він буде під невсипущим спостереженням поліції США. Рішення про депортацію дипломата до Росії може бути розглянуте тільки після того, як він вийде з в`язниці.

В.КУЗНЄЦОВ з вироком не згоден і має намір його оскаржити.