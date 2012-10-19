Донорська акція на підтримку постраждалих у ДТП

Акція зі збору донорської крові та прес-брифінг на тему дорожньої ситуації в Україні та особливостей переливання крові постраждалим у ДТП відбудеться 26.10.2012 об 11-00.

Місце проведення: Національний музей медицини України (вул. Б. Хмельницького, 37).

Організатор: компанія «LG Electronics Україна» у рамках соціального проекту «Краплина крові – життя людини».

Основні теми прес-брифінга: збільшення кількості ДТП на дорогах України та пов’язана з цим потреба у донорській крові, шляхи покращення дорожньо-транспортної ситуації, а також правила надання першої медичної допомоги у разі аварії. На прес-брифінгу буде озвучено статистику ДТП в Україні та оговорено ситуацію з донорською кров’ю у

лікарняних закладах, які надають допомогу потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах.

У прес-брифінгу беруть участь: Ірина Хворостяна – маркетинг-директор компанії «LG Electronics Україна», Світлана Утвенко – завідувач донорського відділу Київського міського центру крові, Сергій Будник – начальник центру безпеки дорожнього руху МВС України, Єгор Калашников – голова правління Фонду сприяння безпеці дорожнього руху,

Юрій Папіровий – голова Комітету Всеукраїнської громадської організації «Громадський комітет транспортної безпеки», Ірина Твердовська – генеральний продюсер «Першого автомобільного каналу».



Акредитація обов’язкова: до 25 жовтня, 16:00 за телефоном +38 (067) 538 33 20, e-mail: julia.milaya@lg-one.com

Контактна особа: Юлія Милая

Дата проведення: 26.10.2012, 11:00