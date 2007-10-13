США не розміщуватимуть військові бази в Україні і Грузії

США не розміщуватимуть військові бази в Україні і в Грузії, "навіть якщо нас про це попросять", заявив 13 жовтня 2007 року міністр оборони США Роберт Гейтс, виступаючи в російській академії Генерального штабу. Його цитує агентство France Presse.

В той же час Гейтс наголосив, що США незадоволені продажем російської зброї Ірану і Сирії. Глава Пентагону провів декілька зустрічей у Москві з міністром оборони РФ Анатолієм Сердюковим, обговорюючи цю проблему, але до задовільного компромісу сторони так і не прийшли. "Ми погодилися, що з цього питання у нас немає загальної думки", - прокоментував підсумки дводенних консультацій Гейтс.

Виступаючи в академії Генштабу, Гейтс не повертався до підсумків безрезультатних переговорів держсекретаря США Кондоліззи Райс з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим з питань протиракетної оборони, як відбулися напередодні. Натомість глава Пентагону відзначив, що і у США, і у Росії є схожі завдання, пов`язані з безпекою обох держав.

Лента.ру