У Львові пікетували Генконсульство Росії

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 осіб зібралися на площі біля пам’ятника І.Франкові, звідки центральною частиною міста пройшли ходою під стягами Української Національної Консервативної Партії України, УНА-УНСО та червоно-чорними прапорами - до приміщення Генерального Консульства Росії у Львові, що на вулиці К.Левицького, 95. Під час ходи учасники скандували „Слава нації – смерть ворогам!”, „Слава Україні!”, „Героям – слава!”.

Голова УНКП, професор Національної академії управління Олег Соскін заявив під час пікетування, що основна причина чому пікетування відбувається за тиждень до парламентських виборів – це те, що „російський режим повинен зрозуміти, що до влади в Україні йдуть національно-патріотичні сили, які вимагають будувати українсько-російські відносини на рівноправних засадах”.

Як приклад рівноправних відносин, Олег Соскін назвав отримання державного статусу української мови в тих населених пунктах, де українці становлять понад 10 відсотків населення.

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Учасники акції оприлюднили текст відкритого листа Президентові Російської Федерації Володимирові Путіну в якому, зокрема, вимагають „відновити національно-культурні права українців у Російській Федерації; сприяти створенню культурних центрів у тих містах, де проживають українці; сприяти отриманню державного статусу українською мовою в тих населених пунктах, де українці становлять понад 10 відсотків”.

Також у зверненні до російського Президента учасники пікетування вимагають „переглянути чинні газові контракти між Україною та Росією; анулювати угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації на території України, яка була укладена з порушенням законодавства України та норм міжнародного права; припинити політику неоколоніалізму з боку Російської Федерації щодо України”.

На завершення акції представники пікетуючих намагалися передати текст відкритого листа до Президента РФ В.Путіна, однак до учасників акції з Генконсульства ніхто не вийшов.