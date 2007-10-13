Комуністи накапостили у Житомирі під час святкового параду

У Житомирі комуністи на чолі з секретарем Житомирського обкому КПУ, депутатом Житомирської міськради Зінаїдою СТРЯКІНОЮ здійснили спробу зірвати святковий парад з нагоди 65-ої річниці створення Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, під час проходження учасників параду головними вулицями Житомира - Київською, Михайлівською та Московською колону супроводжували машини з червоними прапорами КПУ та гучномовцем, з якого лунало" Ганьба!" та критичні висловлювання на адресу воїнів УПА. У параді взяли участь близько 60 чоловік, які несли прапори ВО "Свобода" та скандували "ОУН-УПА - державне визнання!".

Одночасно із парадом з нагоди 65-ої річниці створення УПА, активісти Житомирського обкому КПУ провели мітинг протесту біля кінотеатру "Україна". Альтернативний мітинг КПУ пройшов під гаслом "ОУН-УПА - зрадники, а не воїни!".

Крім того, під час мітингу, яким завершився святковий парад з нагоди 65-ої річниці створення УПА, на вулиці Михайлівській члени КПУ поширювали листівки з гаслом "У військ СС і ОУН-УПА - одне обличчя!", з віршем Василя Симоненка "Ще не вмерла Україна!, та текстом "Десятки тисяч воїнів Радянської армії, підпільників і партизан, мирних жителів, в тому числі поляків, євреїв, було закатовано , розстріляно бандерівцями, вояками ОУН-УПА, СС Галичина, "Нахтігаль" і "Роланд", які слугували фашистській Німеччині, за що отримували від неї нагороди".

Такі дії обкому КПУ в інтерв’ю УНІАН прокоментували:

Голова Житомирської обласної організації ВО "Свобода" Руслан КОЦЮБИНСЬКИЙ, коментуючи УНІАН дії комуністів, наголосив, що "КПУ не вдасться зганьбити честь воїнів ОУН -УПА".

У свою чергу, ветеран ОУН-УПА Михайло КОТ розкритикував своїх політичних опонентів (КПУ) та закликав громадськість "нести щодня з собою в серці ідею українського повстанця".

Довідка УНІАН. Напередодні параду активісти Житомирської обласної організації ВО "Свобода" поширили по Житомиру листівки під гаслом "Українець! Українко! Час рішучих дій настав!", де жителів обласного центру запрошували сьогодні о 14-й годині на парад у центрі Житомира.