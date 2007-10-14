У Дніпропетровську відключили від газопостачання 5200 будинків

У Дніпропетровську внаслідок вибуху побутового газу від газопостачання відключено 5200 будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив генеральний директор ВАТ «Дніпрогаз» Ігор ІВАНКОВ.

За його словами, 600 працівників «Дніпрогазу» спільно зі співробітниками електромереж проводять обстеження квартир у багатоповерхівках і приватних будинках для виявлення можливих пошкоджень газових та електричних мереж.

І.ІВАНКОВ зауважив, що ці заходи проводяться, щоб визначити масштаби пошкоджень та час на їхню ліквідацію для якнайшвидшої подачі газу та електроенергії на житловий масив Перемога.

Керівник «Дніпрогазу» повідомив, що питання про відновлення газопостачання буде вирішено 15 жовтня у другій половині дня.

Станом на 12.00 неділі до системи електропостачання підключено 12 житлових будинків і 6 гуртожитків. Сьогодні буде відновлено електропостачання 20 підприємств комунально-побутової сфери житлового масиву Перемога.